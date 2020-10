Coronavirus en Belgique: quelles mesures va prendre le comité de concertation demain?

Alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Belgique n'a pas encore atteint un plateau et poursuit son ascension (voir les chiffres du jour), malgré les mesures prises au niveau national et à des niveaux plus locaux (provinces et communes), les autorités fédérale et régionales se réunissent ce vendredi en comité de concertation pour discuter d'éventuelles nouvelles restrictions sociales pour tout le pays et avaliser un "baromètre" qui établirait les mesures selon un code couleur. "Des mesures complémentaires sur le plan local ou sectoriel, c'est bienvenu, même si c'est compliqué pour le citoyen", a déclaré le nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Dès lors, l'élaboration d'un "baromètre" permettrait d'y voir plus clair. Mais l'instrument doit être au point, a averti le ministre: "Il faut être sûr que ce baromètre peut être accroché au mur et y rester."

Au-delà de la mise en place de ce "baromètre", doit-on s'attendre à de nouvelles restrictions à l'instar de celles qui ont été prises ces derniers jours dans de nombreux pays européens comme la France hier soir (couvre-feu dès 9h dans plusieurs grandes villes), les Pays-Bas (fermeture des cafés) ou encore l'Espagne (fermeture des bars et restaurants en Catalogne) ? Il est difficile de savoir. Mais nous avons repéré des indices dans les déclarations de certaines personnalités faites au cours des derniers jours.

Alexandre De Croo, Premier ministre

Lors d'une visite mercredi aux cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Il s'est dit inquiet de l'augmentation ces derniers jours du nombre d'hospitalisations en raison de contaminations au Covid-19. Il a jugé important de juguler cette hausse afin de garantir la poursuite des autres soins hospitaliers. Les mesures nécessaires seront prises, a-t-il assuré.

Elio Di Rupo, ministre-président wallon

"Je n'imagine pas que le comité de concertation ne prenne pas d'autres mesures pour l'ensemble du territoire national", a prévenu le ministre-président mercredi au Parlement wallon.

"Il n'y a pas de cacophonie. On ne vit qu'à un seul endroit, dans une seule province et on applique les mesures de l'endroit où l'on vit", a également déclaré Elio Di Rupo, défendant des mesures ciblées et variables en fonction des endroits.

Marc Van Ranst, virologue flamand

"Ce que le président français Emmanuel Macron dira mercredi soir à la télévision constituera une sorte de bible pour le Comité de concertation de vendredi, surtout pour la partie francophone du pays", considérait hier le médecin.

Marc Van Ranst présage aussi que le Comité de concertation mettra l'accent sur le télétravail. "Restez travailler chez vous deviendra le nouveau slogan, même s'il ne peut naturellement être appliqué par tous. Un chauffeur de bus aura du mal à travailler de chez lui."

Concernant les contacts rapprochés, la question est plutôt de voir dans quelle mesure la règle est suivie, considère le virologue. "Je n'ai pas l'impression que les règles soient correctement suivies. Le gouvernement doit absolument appeler à leur strict respect."