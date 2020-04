Coronavirus en Belgique: une étude de l'UCL recommande la fin d'un confinement strict

une étude comparative menée par l'Université Catholique de Louvain compare les performances de lutte contre la pandémie de Covid-19 menées par la Belgique et les Pays-Bas qui ont adopté des stratégies différentes. Explications.

Vincent Laborderie est chercheur à l'Université Catholique de Louvain. Il s’interroge sur la réelle efficacité des mesures de confinement chez nous. Il compare notre approche à celle des Pays-Bas. Chez nos voisins, il n’y a pas de mesures strictes de confinement. Les commerces sont ouverts et la distanciation sociale est la règle sans être une contrainte légale.

Vincent Laborderie, auteur de l’étude nous détaille ses conclusions: "Je m'attendais à un résultat où évidemment les mesures les plus souples seraient les moins efficaces pour lutter contre l'épidémie mais j'avais envie de mesurer quelle était cette différence d'efficacité. Et en fait, il se trouve que dans les données qu'on a, en tout cas, il n'y a pas vraiment de différence d'efficacité. C’est-à-dire que les Pays-Bas arrivent aussi bien que la Belgique à aplatir la courbe, à dépasser le pic épidémique et à empêcher l'engorgement des hôpitaux."

Aux Pays-Bas, les citoyens sont responsabilisés plutôt que sanctionnés. Les sorties sont plus libres qu' en Belgique qui défend, elle, plutôt un confinement très strict, à la maison.

"Si vous restez confinés, pour certaines personnes en tout cas, vous allez pratiquer moins d'activités physiques, vous allez voir donc ressentir plus de stress, vous allez ressentir éventuellement de la dépression donc vous allez mal dormir. Pour les gens qui doivent télétravailler en gardant des enfants la fatigue va peut-être s'accumuler et donc quand vous allez être en contact avec le virus, vous allez développer éventuellement des symptômes qui sont plus graves que si vous étiez en pleine forme", explique le scientifique.

Pour l'auteur de l'étude, il ne s'agit pas de ne pas respecter les règles mais plutôt de réfléchir à l' approche des autorités néerlandaises qui mérite d' être considérée. "Le télétravail, par exemple, il y a pas besoin d'être coercitif aux Pays-Bas parce que le télétravail avant la crise était beaucoup plus développé qu'en Belgique donc cela ne veut pas dire qu'il faut tout transposer...Mais ce que suggère les études, c’est que les mesures les plus strictes ne sont pas véritablement les plus efficaces."

Aux Pays-Bas, les écoles, les universités, les restaurants sont aussi fermés mais le citoyen est bien plus libre au quotidien. Pour ce chercheur, la méthode néerlandaise mérite le débat.

