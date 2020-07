Coronavirus - La part des Belges en télétravail BAISSE à 43%

Selon une enquête de plusieurs universités sur le coronavirus, la part des Belges en télétravail a baissé de 69%, en première semaine de confinement, à 43% pour la dernière semaine de juin. Trois participants sur quatre disent pouvoir respecter les distances de sécurité sur le lieu de travail, et se lavent ou se désinfectent les mains.



L'enquête de l'université d'Anvers, réalisée en collaboration avec les universités d'Hasselt, la KUL et l'université libre de Bruxelles a été complétée, fin juin, par 27.000 participants. Elle est menée depuis mars, et montre que de plus en plus de personnes retournent sur leur lieu de travail physique. "La part de télétravail est graduellement descendue de 69%, en début de confinement, à 43% à la dernière semaine de juin", explique le chercheur Philippe Beutels.

"Le degré varie selon les secteurs."

La santé et le transport comptent la plus petite part de télétravailleurs, l'administration la plus grande. La "nouvelle normalité" semble s'être établie sur la plupart des lieux de travail. Plus de 75% des participants indiquent pouvoir garder les distances de sécurité la plupart du temps ou toujours, et se laver ou désinfecter les mains. Une personne sur trois porte un masque au travail. "Il reste cependant des marges d'amélioration", observe Beutels. "Il faut garder en tête qu'en automne et en hiver il pleut davantage, il faut déjà être pro-actif. Mieux vaut prévenir que guérir", poursuit le chercheur, en rappelant le possible caractère saisonnier du virus.

L'enquête pourra être remplie pour une 15e fois à partir de ce mardi, avec des questions qui portent cette fois sur les expériences de vacances et sur la vaccination.