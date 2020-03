Coronavirus en Belgique: la police pourra contrôler vos déplacements, voici les sanctions possibles

Le coronavirus en Belgique est désormais l'objet d'une lutte qui passe par une période de confinement qui durera au moins jusqu'au 5 avril. Les fermetures de magasins et limitations encadrant les déplacements seront surveillées par la police. Des sanctions sont prévues en cas d'infraction.

La police fait respecter prioritairement et scrupuleusement l'interdiction de rassemblement depuis 12h00 mercredi et elle sera présente en masse sur le terrain à cette fin, a annoncé la police fédérale mercredi, appliquant ainsi les mesures de confinement qui sont en vigueur depuis ce mercredi midi jusqu'au 5 avril prochain sur le territoire.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique

La police signale que sa préoccupation consistera essentiellement à donner un signal clair à la population pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas de marge de discussion ou d'avertissement: "Toute personne ne respectant pas l'interdiction de rassemblement sera immédiatement sanctionnée, conformément à l'art. 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (emprisonnement de huit jours à trois mois et amende de 26 à 500 euros, ou d'une de ces peines seulement)", souligne la police fédérale dans son communiqué. Les forces de l'ordre précisent que la notion de regroupement s'applique à tout groupe de plus de deux personnes, à l'exception des familles. "Par 'famille', il y a lieu de comprendre les parents et leurs enfants, ou les personnes de l'entourage proche vivant sous le même toit", selon la police fédérale.

La police explique que les situations autorisées sont, par exemple, une promenade entre personnes de la cellule familiale (ou vivant sous le même toit) ou encore une personne faisant du sport avec un ami, à condition de respecter les mesures de distanciation sociale. Par contre, plus de deux amis assis en même temps dans une voiture ou se déplaçant sur la voie publique n'est pas permis, soulignent les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre rappellent cependant que la fonction de police de base et les fonctions critiques restent elles aussi assurées.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique