En deux semaines, on a dénombré dans les hôpitaux du pays 226 enfants contaminés par le coronavirus. Dix étaient traités dans une unité de soins intensifs. Quel est le profil de ces jeunes patients et pourquoi sont-ils hospitalisés?

La vague importante du variant omicron touche les adultes mais aussi les enfants. Parmi ceux qui sont hospitalisés, on retrouve les enfants à risque de développer des formes graves liées au coronavirus, mais pas seulement. "On trouve aussi des enfants qui ont une double pathologie. On trouve des infections respiratoires hivernales, je dirais classiques, et donc il y a beaucoup de bronchiolites, beaucoup d'infections respiratoires. Et s'associe aussi parfois le SARS-CoV-2, la covid-19, avec le variant omicron. C'est ce qui fait que l'atteinte respiratoire peut être plus importante", explique Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de Santé publique à l'ULB.

La vaccination des enfants est très importante si l'enfant est à risque

D'après les épidémiologistes, le variant omicron provoque des infections bénignes chez la grande majorité des enfants. Mais est-il plus prudent de les vacciner? "La vaccination des enfants est très importante si l'enfant est à risque de faire des formes graves. Et ça c'est l'histoire clinique de chaque enfant par rapport à des antécédents médicaux, par rapport au fait peut-être qu'ils sont plus sensibles à des infections respiratoires basses, ou à d'autres problèmes de santé", répond Yves Coppieters.

En deux semaines, 226 enfants contaminés par le coronavirus ont été hospitalisés, dont dix en soins intensifs. L'hospitalisation des enfants à l'échelle de notre pays n'est pas jugée inquiétante. Ils sont hospitalisés essentiellement pour des doubles pathologies ou pour de la surveillance.