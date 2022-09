Coupe du monde de triathlon - Le Hongrois Csongor Lehmann vainqueur à Karlovy Vary, Noah Servais 47e

(Belga) Le Hongrois Csongor Lehmann a remporté l'étape de Coupe du monde de triathlon, dimanche à Karlovy Vary en République tchèque. Seul Belge engagé, Noah Servais a dû se contenter de la 47e place.

Lehman a parcouru les distances de 1,5 km à la nage, 40km en vélo et 10 km à pied en 1h51:10, devançant l'Américain Matthew McElroy de 10 secondes (1h:51:20) et de 32 secondes l'Allemand Lasse Lührs (1h51:42). Noah Servais, 29e après la natation, à 31 secondes des leaders, a raté le bon train à vélo, avant de reculer au classement au fur et à mesure de la course. Le triathlète wallon a terminé 47e, en 2h00:21, à 9:11 du vainqueur. Chez les dames, la victoire est revenue à la Française Leonie Periault (2h05:05), qui a décroché son 1er succès en Coupe du monde, le 2e niveau du triathlon de courte distance après les World Series. L'Italienne Bianca Seregni a pris la 2e place (2h05:47) devant l'Américaine Summer Rappaport (2h06:30). (Belga)