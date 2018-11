Dans cette école de Binche, la 1ère guerre mondiale sera abordée dans TOUS les cours… et même pendant le repas

L'Athénée Royal de Binche se met à l'heure de la guerre 14-18.

À l’Athénée Royal de Binche, tous les cours, et même les repas, tourneront cette semaine autour du centenaire de la Première Guerre mondiale. Didier Cremer, professeur de mathématiques dans cette école, est à l'initiative du projet.



"Je me suis dit ‘on doit vraiment faire quelque chose’. Nos élèves ne connaissent à peu près plus la 1ère guerre mondiale et les gens en général ont perdu de vue un certain nombre de choses. Et je trouve que c’est vraiment très important de reparler de cette guerre, de ses origines et ses conséquences aujourd’hui", explique-t-il.



Son projet a tout de suite suscité l’engouement des autres professeurs. "C’était extraordinaire. Tout de suite, les collègues m’ont dit ‘oh oui, c’est une bonne idée’", raconte-t-il.



Aborder la Première guerre mondiale par les mathématiques ne pose aucune difficulté pour ce professeur. "On a parlé des statistiques (..) On a comparé les pertes civiles, les pertes militaires chez les alliés, chez les empires centraux", explique-t-il.



Même à la cantine, le personnel a adapté tous les repas de la semaine sur ce thème. Au menu : velouté de céleri, bouillie au gratin, etc.