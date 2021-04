Deux candidats repreneurs pour Neckermann: ils détailleront leur offre au personnel en visioconférence

Deux candidats-repreneurs ont fait une offre publique d'achat pour Neckermann, le voyagiste qui a demandé une protection à l'égard de ses créanciers en février.

Les deux acheteurs potentiels de Neckermann sont Futura (une entité luxembourgeoise ayant déjà investi en Wallonie, ndlr) et Sim Capital, une entité anversoise. Les deux sociétés d'investissement souhaiteraient garder la majorité du personnel à bord.

Les représentants judiciaires souhaitent expliquer les deux options lors d'un comité d'entreprise et les présenter au personnel. Un conseil d’entreprise se tiendra donc en ligne à 17h ce mardi durant lequel les deux mandataires vont détailler leurs offres (reprise totale ou partielle du personnel et des magasins de voyage). Le personnel pourra ensuite se prononcer sur ces offres et marquer son accord ou son désaccord.

Le dossier sera renvoyé au tribunal de Nivelles qui devra alors se prononcer à son tour dans un délai de 30 jours.

Neckermann a été durement touché par la crise

Neckermann a été acquis par Wamos en 2019. Wamos, repreneur espagnol, avait promis d’injecter 3 millions d’euros mais n’a pas pu le faire suite à la crise du coronavirus.

Neckermann compte aujourd'hui environ 128 employés et environ 45 magasins. Selon nos informations, l'état d’esprit du personnel est assez morose, notamment depuis la faillite de Thomas Cook.

Plus d'informations prochainement.