Amélie Schildt répond à vos questions sur le plateau du RTL INFO 13H.

"Est-ce que les fours à micro-ondes désinfectent les masques en tissu ?", nous écrit Cécile via le bouton orange Alertez-nous.

"La réponse est très claire. Pour les masques en tissu, la meilleure solution pour tuer le virus est le lavage à la machine, à 60 degrés avec de la lessive. Pas de javel parce que là, vous allez attaquer les fibres de votre masque. Mais c'est vraiment la meilleure solution. Les experts ne recommandent pas d'utiliser le four à micro-ondes ou le four normal non plus, car là, vous risquez même des accidents domestiques ou d'abîmer ce masque", répond Amélie Schildt dans le RTL INFO 13H.

"Vous nous avez aussi posé cette question concernant masques FFP2 ou chirurgicaux. C’est pareil... Pas de four, pas de micro-ondes. Ce sont des masques jetables, qui ne sont pas faits pour durer. Ils peuvent tenir 3 ou 4 h maximum. Vous avez peut-être lu des études américaines qui ont fait des tests pour stériliser les masques en les chauffant, mais ces méthodes alternatives ne font pas l’unanimité auprès de nos experts belges. Vous risquez d'abîmer le masque, voire de causer un début d’incendie", précise-t-elle.

