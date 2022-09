Face au coût de la vie, de plus en plus d'étudiants en difficulté: l'UCLouvain s'attend à recevoir plus de demandes d'aide financière

La hausse du coût de la vie a aussi un impact sur les étudiants du supérieur. Ils sont de plus en plus nombreux à appel aux services d'aides alimentaires ou financières. Et les universités s'attendent à recevoir encore plus de demandes dans les prochaines semaines.

Etudiante en économie sociale, Esther va s'approvisionner dans une épicerie solidaire à Louvain-la-Neuve. Ici, tous les produits frais sont offerts. "C'est encore une aubaine pour nous, quand les prix augmentent, d'avoir un endroit ouvert et accessible, qui nous permet d'avoir des produits frais sans débourser un sous. Cela permet d'économiser et d'arrondir la fin du mois", confie-t-elle.

Dans la pièce d'à côté, d'autres produits sont vendus à moitié prix. Les cours viennent à peine de commencer, mais le magasin totalise déjà une soixantaine d'étudiants inscrits comme bénéficiaires (30% de plus qu'à la même période en 2021). Signe flagrant selon la coordinatrice que la crise actuelle sévit aussi à l'université. "Cela suit la crise générale. On s'attend à avoir plus de monde d'ici cet hiver", déclare Isabelle Convié, coordinatrice "Action sociale" pour le Brabant wallon au sein de la Croix-Rouge de Belgique.

"Quand on n'arrive pas à avoir un job étudiant, cela devient compliqué de payer le loyer, de pouvoir s'alimenter, de faire une petite sortie entre amis", ajoute Esther.

Un étudiant en difficulté peut aussi se tourner vers des assistants sociaux. Ils analysent la situation de chacun pour octroyer un soutien financier. Une aide pour notamment payer les frais de logement, de déplacements, d'alimentation ou encore le minerval. Ces derniers jours, en entretien, la hausse du coût de la vie préoccupe de nombreux étudiants. "Les parents sont soumis à une pression par rapport à ça. Ils sont inquiets de pouvoir financier leurs enfants au niveau des études", dit Brice Dethy, un assistant social au service d'aide aux étudiants à l'UCLouvain.

"On sera là auprès des étudiants durant cette période. Habituellement, on a 15% des étudiants qui sont aidés financièrement par l'UCLouvain. Il n'est pas improbable que ce chiffre augmente", explique Florence Vanderstichelen, la directrice du service d'aide aux étudiants.

Le budget aide financière du groupement universitaire UCLouvain est de 2 millions d'euros par an pour ses six sites. Si cette année, ce montant devait s'avérer insuffisant, il devrait être augmenter pour satisfaire toutes les demandes.