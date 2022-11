Grève sur le rail jusque jeudi: ce responsable syndical critique la durée de l’arrêt de travail

Stéphane Deldicque, le vice-président de la Fédération des syndicats chrétiens du service public, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Au micro d’Antonio Solimando, il revient sur le mouvement de grève qui touche le rail belge et explique pourquoi la CSC ne couvre qu’une seule journée d’arrêt de travail.

La grève de 24 heures du front commun syndical concerne tout le personnel opérationnel essentiel au roulement des trains: conducteurs, accompagnateurs de train et personnel des cabines de signalisation d'Infrabel. Ces travailleurs dénoncent le manque d'investissement et considèrent que les moyens engagés par le gouvernement dans les chemins de fer à l'issue du dernier conclave budgétaire sont insuffisants.

La CSC Services publics couvre la grève qui se déroule ce mardi. Mais il y a un autre arrêt de travail du personnel roulant jusque jeudi, également couvert par une autre organisation syndicale qui estime qu’il y a un problème de recrutement et de sécurité. Sur le fond, Stéphane Deldicque pose le même constat : "Par contre, nous dénonçons le mode d’action. Autant aujourd’hui, nous prenons une journée pour mettre en avant encore une fois les déficits de l’outil, autant sur trois jours, je pense que c’est exagéré. A un moment donné, il faut savoir rallier les gens à notre cause et ça aussi c’est important pour nous". Est-ce trop long pour vous ? "Sur trois journées, je pense que ce n’est pas raisonnable", conclut-il.

