La neige et le gel, des ennemis pour nos trains: comment la SNCB évite les difficultés de l'hiver (vidéo)

L'hiver peut devenir un véritable problème pour le réseau ferroviaire. Pour éviter que cela ne soit le cas, les équipes d'Infrabel doivent prendre des mesures importantes et faire preuve d'une grande vigilance. À commencer par surveiller les aiguillages, véritables piliers du réseau.

"Ce que l'on doit faire dès le mois d'octobre, c'est s'assurer que le chauffage de ces aiguilles fonctionnent", confirme Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. "Ils vont faire fondre la neige, qui forme parfois des gros paquets et empêche le mouvement de l'aiguille et perturbe donc le trafic des trains". Mais d'autres éléments sont surveillés de très près.

Notamment les caténaires, qui ne peuvent pas être gelés. Pour cela, ils utilisent de l'huile, pulvérisée sur les câbles. "Le givre, c'est de la glace. En s'accumulant sur le câble, il peut perturber l'alimentation électrique du train jusqu'à parfois faire en sorte qu'il s'immobilise et soit en position de sécurité", raconte Frédéric Sacré.

D'autres mesures sont prises. Le pantographe est monté et descendu toutes les deux heures pour éviter le gel dans les charnières. Les freins et le chauffage sont vérifiés et le dispositif de sablage est mis en place pour permettre aux trains de ne pas être surpris. De l'antigel est disposé sur les marches et dans les charnières des portes pour éviter des problèmes aux voyageurs.