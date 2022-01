Le Brussels Philharmonic est de retour sur scène: "On a besoin de jouer pour un public"

Grâce aux assouplissements qui entrent en vigueur aujourd'hui, 80 musiciens vont jouer devant une salle presque comble ce dimanche. Nous avons pu participer à la répétition générale ce vendredi.

Ils virevoltent sur les touches du piano. Malgré des semaines d'interruption, les doigts de Liebrecht n'ont pas oublié la mélodie. "Je pense que les mélodies profondes expriment les émotions humaines. Et il y a il y a un sens spirituel transcendant qui est dans la musique", témoigne Liebrecht Vanbeckevoort, pianiste.

Fort de ses 82 musiciens, l'Orchestre symphonique prépare son premier concert depuis six semaines. Qui dit concert dit public. La salle pourra enfin accueillir près de 600 spectateurs. C'est une véritable satisfaction pour les musiciens. "Le fait de pouvoir partager de la musique change beaucoup de choses. Ça fait sens et je pense que le public a besoin de la musique, et nous on a besoin de jouer pour un public aussi", rapporte Marceau Lefèvre, joueur de basson.

Mais les airs de Beethoven ne suffisent pas à faire oublier le coronavirus. Les stigmates de la crise sanitaire sont visibles : détecteurs de CO2, masque obligatoire pour tous les joueurs d'instruments à cordes dont les distances sociales ne peuvent pas être respectées. "C'est certain que ça empêche de communiquer sur un niveau plus profond mais c'est déjà pas mal de pouvoir faire cela", souffle Liebrecht Vanbeckevoort.

Le Brussels Philharmonic se produira ce dimanche qui marquera le coup d'envoi d'un agenda de concerts bien rempli.