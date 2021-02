Le bug technique qui paralysait le grand centre de vaccination du Heysel a été résolu

La vaccination au Heysel, à Bruxelles, interrompue en raison d'un bug, a pu reprendre ce mercredi après-midi.

Le centre de vaccination du Heysel est le plus grand du pays. Il peut vacciner jusqu'à 5.000 personnes par jour. Ce mercredi, le lendemain de son ouverture, il a été contraint de suspendre ses activités en raison d'un bug. En début d'après-midi, le souci technique a été résolu. Les invitations à se faire vacciner vont reprendre. Les responsables espèrent en envoyer 3.000 ce mercredi après-midi.

Inge Neven, cheffe de l'inspection de l'hygiène à Bruxelles, nous précisait ce matin qu'il s'agissait d'un bug lié à un outil fédéral. "Malheureusement, on a eu des problèmes depuis la fin de la semaine passée, et on a essayé de trouver des solutions. Le but était d'envoyer les invitations avant hier midi, mais le bug n'était toujours pas résolu."

Le centre, prêt le 1er février, a été inauguré hier, le 16 février, suite à un manque de vaccins.

Le planning prévoit de vacciner cette semaine au Heysel 4.800 personnes des soins de santé de première ligne. Il n'est pas sûr que ce quota soit atteint cette semaine. Mais avec une capacité quotidienne de 5.000 patients, le centre est tout de même en mesure de combler le retard.

