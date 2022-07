Le monde mystérieux des objets perdus à l'aéroport: des "surprises" pour les agents et un stockage limité dans le temps

Chaque année, des objets sont perdus par milliers dans les aéroports. Des agents ont pour mission de les conserver et, si possible, de les rendre à leur propriétaire.

À l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, 7000 objets sont collectés par an et cette période de vacances est une des plus chargées de l'année. Par exemple, un petit coussin oublié ne reste pas longtemps au milieu de la foule. Ramassé par une agent, il parcourt tout le terminal et se retrouve dans le service des objets en errance.

Huit agents œuvrent pour que les choses soient restituées. Rapidement, le petit repose-tête rejoint des centaines d'objets égarés, oubliés ou délaissés comme par exemple les doudous des enfants. "On a beaucoup de montres oubliées à la sécurité aussi", explique Mélissa Cracium, une agent. "Des lunettes de soleil surtout en été et, tous les jours, on a des téléphones." Le service aide aussi en interne pour les petits oublis des collègues.

7000 objets transitent donc dans ce local chaque année. Sans compter les bagages, le casse-tête du monde de l'aviation. "J'avais perdu mes bagages et j'ai tout retrouvé", sourit Adil Butt, un heureux passager. "Les vacances sont donc parfaites, tout est ok."

Parfois d'étranges contenus

L'odeur de certaines valises révèle parfois d'étranges contenus. Parmi les "surprises" découvertes par Melissa Cracium, des têtes de cochon et du haché pourri. "Et quand on ouvre la valise, il y a déjà des mouches", lâche avec un petit sourire l'agent.

Une fois par mois, l'aéroport déstocke vers les caves de la tour de police de Charleroi. Paolo Lo Cicero reprend les objets et, là aussi, il y a des surprises comme un barbecue et un petit chargeur de voiture. "On ne peut pas monter avec ça dans l'avion", explique l'employé de la police administrative de Charleroi. "Il est donc confisqué. Les gens peuvent le récupérer au retour avec un petit document."

Les objets non-réclamés sont donnés

Toutes ces affaires sont conservées six mois. Car après cela, l'objet n'appartient plus à son propriétaire. Le Centre Public d'Action Sociale en hérite. "Ce n'est pas fini pour ces objets qui vont avoir une deuxième vie", sourit Paolo Lo Cicero.

Moins de 15% des objets sont réclamés. L'été et Noël sont les deux périodes où il y a le plus d'objets perdus.