Les autorités du pays se réunissent ce matin: vers des reconfinements locaux?

Ce dimanche sera une journée ''coronavirus'' chargée tant au niveau belge qu'européen. Européen, puisque le sommet européen joue les prolongations aujourd'hui. Belge, puisqu'un comité de concertation se tient à 10 heures ce dimanche matin. La première ministre, Sophie Wilmès, l'a convoqué en urgence. De quoi sera-t-il question?

Le sujet principal sera bien sur la hausse du nombre de cas de coronavirus depuis quelques jours dans le pays. Les chiffres vont être étudiés à la loupe. Province par province avec les experts du Fédéral, des Régions et des Communautés. L'objectif de Sophie Wilmès est de trouver les causes avant d'agir et de prendre de nouvelles mesures. Dans quels lieux se propage le coronavirus particulièrement? Chez quels individus? Ces questions seront peut-être l'occasion d'envisager des reconfinements locaux, au cas par cas.

Les zones de voyages étudiées à nouveau?

Les mesures de déconfinement attendues par plusieurs secteurs -comme le doublement du nombre de personnes autorisées dans un rassemblement- pourraient donc une nouvelle fois être repoussées. Les autorités fédérales pourraient aussi se prononcer sur la carte des voyages à l'étranger car c'est eu dernier comité de concertation que ces codes couleurs avaient été établis. En fonction des conclusions de cette réunion, le CNS (Conseil National de Sécurité) prévu initialement pour jeudi pourrait être avancé à lundi ou mardi.

Côté européen, les discussions entre 27 ne se sont pas arrêtées samedi soir. Elles reprennent ce midi à propos de l'énorme plan de relance "post-Covid" de 750 milliards d'euros qu'il faut négocier. Certains pays, (plus précisément, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark, et la Suède), réclament un meilleur contrôle des fonds qui seront alloués.