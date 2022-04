Les magasins Switch en Belgique, c'est fini…

L'association de Switch (Apple Premium Reseller) et des produits Apple a, depuis quelques années en Belgique, une connotation assez négative. En grande partie à cause des nombreuses plaintes liées aux "services" que les vendeurs de ces magasins avaient (et ont encore, d'après les témoignages que nous recevons) la fâcheuse tendance d'imposer aux clients, faisant signer sur un coin de tablette l'adhésion opaque à de très chers abonnements (fidélité, assurance, site web perso, etc…). Voir à ce sujet le témoignage de Valérie et la confirmation d'un ancien employé.

C'est probablement cette image négative, confortée par la récente interdiction pour Switch Holding SA, par la FSMA (autorité des marchés financiers), de distribuer des produits d'assurance en Belgique, qui a amené les propriétaires de l'entreprise (Indexia Group) à prendre une décision radicale.

Effectivement, d'après une note interne qui est parvenue à la rédaction de RTL info, les magasins Switch vont bientôt disparaître au profit des Hubside.Store, une entreprise qui fait partie de la galaxie de noms commerciaux et de boites appartenant au même groupe (Indexia, SFK Group, etc), et derrière lesquels on retrouve les mêmes fondateurs, Sadri et Kilani Fegaier. Ces magasins, présents dans plusieurs pays d'Europe, vendent des produits électroniques (smartphones, tablettes, etc) neufs ou reconditionnés, ainsi que d'autres services (location d'appareils, impressions de photo, etc).

Il existe d'ailleurs déjà quelques magasins Hubside.Store en Belgique. "Dans les prochaines semaines", le groupe va donc "recentrer ses activités sur une seule enseigne". La note interne se veut rassurante: ce changement "n'aura aucune conséquence sur les salariés du réseau".

Si ce changement de nom signifie la disparition de Switch Holding SA au profit de Hubside Group, cela pourrait signifier que l'entreprise serait à nouveau capable de distribuer des produits d'assurance dans notre pays. Nous ne sommes pas parvenus à contacter Hubside Group pour obtenir des informations à ce sujet.