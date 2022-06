Les produits surgelés sont davantage consommés depuis la crise sanitaire: que valent-ils vraiment? Sont-ils bons pour notre santé?

Pendant la crise sanitaire, s ventes de produits surgelés avaient nettement augmenté. Aujourd'hui, ils ont toujours la cote. Comment l'expliquer ? Les surgelés sont-ils vraiment bons pour la santé ?

Quentin est adepte des produits surgelés depuis la crise sanitaire. Il a pris l'habitude de faire son marché au milieu des congélateurs. "On travaille à la maison et donc souvent, on a envie d'avoir des repas bien préparés et rapides. Le surgelé est bien pratique pour ça", confie-t-il.

Mais que valent vraiment tous ces produits congelés ? Du côté des légumes, certains sont finalement aussi bons que les frais. "Dans le cas des épinards surgelés, après 6 mois de congélation, il reste 80% de la teneur en vitamine C initiale. Dans le cadre des épinards frais, qui ont en général 3 à 5 jours de cueillette, ils ont perdu plus de 30% de leur teneur en vitamine C", éclaire Nicolas Guggenbuhl, nutritionniste.

Pour le reste, il faut rester vigilant quant à la composition nutritionnelle des produits. "Théoriquement, on peut vivre et satisfaire nos besoins nutritionnels avec des aliments sous forme congelée. Après il faut voir de quoi se compose le caddie car on ne peut pas vivre avec uniquement des pizzas surgelées. Il faut une diversité", ajoute le nutritionniste.

Les surgelés ont-ils la même saveur que les produits frais ? Pour y répondre, un restaurateur accepte de goûter à l'aveugle 3 variétés d'abricots: l'une est surgelée, la deuxième est fraîche et la troisième se présente en conserve. "Pas de croquant, un peu molle et beaucoup d'eau. Ce n'est pas du frais", décrit-il lors de sa dégustation du produit surgelé. Dans ce cas-ci, surgelé finit donc en dernière position.

En résumé, le surgelé présente des avantages mais a également quelques limites. Un produit surgelé doit être consommé dans de bonnes conditions. Il se conserve pendant 18 mois au maximum.