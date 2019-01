Ne traînez pas si vous voulez plus de choix et de meilleurs prix pour vos vacances: 1 Belge sur 6 est déjà en train de réserver

Nous sommes début janvier mais il est déjà temps de penser aux vacances d'été! Selon les tour-opérateurs, 1 Belge sur 6 est d'ailleurs déjà en train de réserver...

En s'y prenant maintenant, il est possible de bénéficier de réductions allant de 20 à 30%.

Les destinations privilégiées sont, comme d'habitude, l'Espagne, la Turquie ou encore la Grèce.

Les promotions sont déjà en ligne ou sur les comptoirs des agences de voyage.

"Les tour-opérateurs, dans leur grande majorité, font des ristournes pour attirer en ce début d'année, parce qu'ils savent très bien que la majorité des Belges ne part qu'une seule fois en vacances. Et que donc, une fois le choix fixé, on ne change pas. Du coup, chaque tour-opérateur est là avec sa petite proposition intéressante. Mais le plus intéressant, c'est que la totalité des hôtels, à tous les prix, sont disponibles actuellement", nous a expliqué Jean-Philippe Cuvelier, qui gère depuis 35 ans une agence à Bruxelles.

Confirmation chez le célèbre voyagiste Tui: "Actuellement, plus de 25% de l'offre d'été est déjà réservé chez Tui. Et ce nombre va encore exploser au mois de janvier puisque 1 Belge sur 6 réserve durant cette période. Si les Belges réservent de plus en plus tôt, c'est parce qu'ils savent de plus en plus ce qu'ils veulent: quand, vers quelle destination et dans quel type d'hôtel", a expliqué Sarah Saucin, porte-parole.