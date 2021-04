Nouvelle indemnité wallonne Covid pour indépendants et PME: voici les montants et conditions

Le gouvernement wallon annonce une nouvelle indemnité Covid pour :

- les secteurs visés par une prolongation de leur fermeture (loisirs, sports, activités récréatives, culturelles…),

- les secteurs fermés complètement (métiers de contact),

- les secteurs touchés par une "fermeture partielle" (commerces accessibles sur RDV uniquement).

Cette nouvelle indemnité s’ajoute à la prolongation des indemnités décidées auparavant.

COMBIEN ?

Secteurs fermés qui n'ont pas rouvert

(Loisirs, sport, les activités récréatives, culturelles...)



4.000 à 12.000 €

Aucun employé: 4000

1 à 4 employés: 6500

5 à 9 employés: 9500

Plus de 10 employés: 12000

Secteurs fermés après avoir été rouverts + Commerces sur RDV

3.250 à 9.750 €

Aucun employé: 3250

1 à 4 employés: 5500

5 à 9 employés: 7500

Plus de 10 employés: 9750

POUR QUI ?

Code NACE suivants :

45 Commerces et réparation d’automobiles et de motocycles : codes 45.113,45.193 à 194,45.206, 45.320, 45.402 ;

47 Commerces non essentiels à l’exception des codes NACE-BEL 47.111 à 47.115, 47.20, 47.300, 47.511, 47.513, 47.521 à 47.526, 47.529, 47.610;47.620, 47.730 à 47.760, 47.781, 47.784, 47.810, 47.910 ;

59.140 Projection de films cinématographiques

82.300 Organisation de salons professionnels et congrès

85.510 Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs

85.520 Enseignement culturel

90.021 Promotion et organisation de spectacles vivants

90.041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires

90.042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle

91030 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

91.041 Gestion des jardins botaniques et zoologiques

92.000 Organisation de jeux de hasard et d'argent

93.110 Gestion d’installations sportives

93.121 Activités de clubs de football

93.122 Activités de clubs de tennis

93.123 Activités de clubs d’autres sports de ballon

93.124 Activités de clubs cyclistes

93.125 Activités de clubs de sports de combat

93.126 Activités de clubs de sports nautiques

93.127 Activités de clubs équestres

93.128 Activités de clubs d’athlétisme

93.129 Activités de clubs d’autres sports

93.130 Activités des centres de culture physique

93.199 Autres activités sportives n.c.a.

93.211 Activités foraines

93.212 Activités des parcs d’attractions et des parcs à thèmes

93.291 Exploitation de salles de billard et de snooker

93.292 Exploitation de domaines récréatifs

93.299 Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a.

96.021 Coiffure

96.022 Soins de beauté

96.040 Entretien corporel

96.092 Services de tatouage et de piercing

L’indemnité destinée au B2B est rendue plus flexible (vague 12)

Certains secteurs (comme les brasseurs, etc.) ont été entendus puisque l’indemnité destinée au B2B sera rendue plus flexible en permettant aux indépendants et entreprises concernés par le mécanisme de faire valoir leur perte de chiffre d’affaire trimestre par trimestre.

La décision du Gouvernement wallon du 11 mars dernier proposait en effet de réserver l’octroi d’une indemnité à l’entreprise présentant une perte de chiffre d’affaires de minimum 50 % sur les trois derniers trimestres 2020 par rapport aux mêmes trimestres de l’année 2019.

Il s’avère cependant que, suite à la consultation de plusieurs secteurs impactés largement par les mesures liées au covid-19, notamment liés à l’HORECA, un certain nombre d’entreprises ont pu bénéficier de l’effet des assouplissements des mesures au 3ème trimestre 2020, réduisant ainsi le nombre d’entreprises éligibles sur les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2020 pris de manière consolidée.

Afin de permettre au dispositif d’atteindre pleinement son objectif, il est proposé de déconsolider, donc de scinder, les trimestres 2020 éligibles à l’indemnité et de rendre éligible le premier trimestre 2021.

Un montant minimal est fixé à 3.000 EUR pour l’entreprise qui présente une perte de chiffre d’affaires de 50 % à 75 %, le montant est majoré à 3.750 EUR pour l’entreprise qui présente une perte de chiffre d’affaires supérieure à 75 %.

MONTANTS

Perte de chiffres d'affaire entre 50 et 75%

Aucun employé: 5000

1 à 9 employés: 10000

10 à 49 employés: 20000

Plus de 50 employés: 40.000

Perte de chiffres d'affaire > 75%

Aucun employé: 6250

1 à 4 employés: 12500

5 à 9 employés: 25000

Plus de 10 employés: 50000

Les entreprises qui ne peuvent démontrer une perte de chiffre d’affaires du trimestre considéré car elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, reçoivent un montant forfaitaire de 3.000 € par trimestre complet d’exercice de leur activité à partir du 1er avril 2020.



L’indemnité aux secteurs spécifiques est renforcée (vague 13)

Enfin, suite aux décisions du CODECO du 24 mars dernier, le Gouvernement de Wallonie a décidé de renforcer le dispositif en faveur de secteurs spécifiques.

Le Gouvernement a en effet décidé d’attribuer une compensation de 30 % du chiffre d’affaires pour le trimestre concerné, à condition d’avoir perdu 50 % de son chiffre d’affaire. Les plafonds liés aux montants par ETP ont également été relevés comme suit :

Starters : les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, reçoivent un montant forfaitaire de 4.500 €.

Perte de chiffres d'affaire entre 50 et 75%

Aucun employé: 7500

1 à 9 employés: 15000

10 à 49 employés: 30000

Plus de 50 employés: 60.000

Perte de chiffres d'affaire > 75%

Aucun employé: 9375

1 à 4 employés: 18750

5 à 9 employés: 37500

Plus de 10 employés: 75000