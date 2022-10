Que faire face à des chiens agressifs dans votre quartier?

La question RTL INFO du jour s'intéresse aux chiens agressifs. Margaux, qui habite Seraing en province de Liège, nous a alertés concernant les chiens de son voisin.

Des chiens qui sont visiblement agressifs, dit-elle. Elle nous raconte qu'ils courent après les passants, et se montrent vraiment menaçants.

Une personne a même été blessée il y a quelques jours. Margaux ne sait pas trop quoi faire.

Que peut-on lui conseiller pour que les nuisances cessent et que tout le monde soit en sécurité?

Margaux a déjà interpellé la police et elle doit continuer à le faire, déposer plainte, rassembler les preuves.



Si effectivement quelqu’un a été blessé, c’est une infraction. Et donc la police peut se rendre sur place, constater et rédiger un procès-verbal.



Tous ces documents vont alors atterrir sur le bureau du bourgmestre. Et les communes ont le droit de faire appliquer leur propre règlement.



Si le bourgmestre est averti d’un problème, il peut prendre des mesures individuelles à l’encontre de ce chien en particulier. Cela se fait via un arrêté de police, pour préserver l’ordre public et la sécurité de tous. Par exemple, si le chien attaque. Ensuite, le propriétaire est consulté. Il a la possibilité de s’expliquer.



La commune pourrait-elle ensuite lui imposer certaines mesures?



Oui, des mesures proportionnelles évidemment au problème de base. Par exemple :

• Faire clôturer son jardin, sa cour. Ou faire en sorte que le chien ne s’échappe pas, tout en pensant au bien-être de l’animal.

• Imposer le port de la muselière, ou être tenu en laisse.

• Imposer des séances de dressage.



Il est toujours possible de trouver un terrain d’entente avec le propriétaire. Tout se fait vraiment au cas par cas.



Mais si rien ne change, alors on peut envisager la saisie de l’animal, ou son euthanasie, dans les cas les plus graves.