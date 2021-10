Quels sont les fruits et légumes DE CHEZ NOUS à manger cette saison? Voici tous les conseils recettes de Julien Lapraille

En ce mois d’octobre, quels sont les fruits et légumes à consommer ? Julien Lapraille est venu sur le plateau du RTL Bienvenue pour en parler.

Cette saison est la préférée de Julien Lapraille en termes de légumes. "On a une panoplie immense", se réjouit-il. Le chef cite notamment les courges, courgettes, navet, butternut, panais, topinambours, choux de Bruxelles… "Il y a tellement de variétés, on a des goûts et des styles différentes. Et puis, ce sont tous des légumes de chez nous."

Du côté des fruits, Julien Lapraille cite la pomme et la poire. Mais comment les cuisiner ? Découvrez toutes ses idées de recettes dans la vidéo ci-dessus.