Route du Rhum: Gilles Buekenhout en tête de sa classe, Jonas Gerckens 31e jeudi à 13h00

(Belga) Gilles Buekenhout (Jess) occupait la tête de la Route du Rhum, course à la voile en solitaire reliant Saint-Malo à la Guadeloupe, dans sa catégorie, en Rhum Multi. Le Belge comptait une avance de 21.29 miles sur le Français Lauren Etheimer (Happy) et 21.44 miles lors du pointage effectué à mi-journée jeudi.

Jonas Gerckens (Volvo 164) de son côté était remonté de la 40e à 2e place en Class 40 après la nuit ayant décidé de contourner l'île de Ouessant par le nord. Une grande partie des autres concurrents ont préféré l'option sud-est, explique son management sur les réseaux sociaux. Mais le skipper liégeois, mettant le cap plus au sud, a glissé ensuite à la 31e place à 22,7 miles du leader en Class 40 à mi-journée jeudi, le Français Keni Piperol (Captain Alternance). Dans la nuit, le skipper du monocoque Class 40 Antoine Magret s'est échoué sur des cailloux au nord de l'île de Batz et a été secouru vers 4h20 avant d'être pris en charge. DMG Mori, l'équipe du skipper japonais Kojiro Shiraishi, a également confirmé son abandon dans la matinée après la collision de son Imoca avec un autre skipper peu après le départ mercredi. Oren Nataf (Rayon Vert) a déchiré la grand voile de son Rhum Multi avant de renoncer. Ces trois abandons s'ajoutent à celui mercredi de Sam Goodchild (Leyton), blessé aux bras et au visage lors d'une manœuvre dans les premières heures de la course. D'autres skippers se sont déroutés vers le port de Roscoff (Finistère) pour espérer réparer des avaries. Romain Pilliard, skipper de l'Ultim Use It Again! by Extia est à pied d'œuvre après une collision, la nuit dernière, avec une bouée métallique au large de Bréhat (Côtes-d'Armor). Un nombre record de 138 marins étaient au départ de l'édition 2022. (Belga)