RTL INFO répond à vos questions: pourquoi le taux d'humidité d'un bien n'est pas repris dans le calcul du PEB?

Laura nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour une question sur le PEB de sa maison. Il s'agit du certificat qui estime la performance énergétique d'un logement et qui est obligatoire en cas de vente ou de location d’un bien immobilier. Ce PEB dépend de certains critères comme l'isolation, le système de ventilation, la superficie ou encore le type de chauffage... Mais pas le taux d'humidité. Pourquoi? Il existe deux critères principaux.

La taux d'humidité n'est pas repris dans le calcul du PEB tout simplement parce que son impact sur la consommation d'énergie est jugée trop peu sensible par la région pour être repris dans les calculs. De plus, ce taux est très difficile à mesurer car il varie de manière trop importante en fonction du type de logement, et surtout en fonction de la saison, été ou hiver.

Laura a raison: l'humidité a clairement un impact sur votre consommation d'énergie tout simplement car l'air humide se réchauffe moins vite qu'un air bien sec, vous allez donc surconsommer. Le conseil ? Cela peut paraître contradictoire, mais pour chauffer votre logement correctement, il faut l'aérer et donc de temps en temps ouvrir les fenêtres.

Retenez qu’un air trop humide, c’est plus de 60 % d’humidité ambiante. Ce qui peut non seulement amener des problèmes respiratoires, mais aussi de la moisissure, si ça se répète trop souvent. Vous le verrez vite : le premier signe, c’est la condensation sur les fenêtres.