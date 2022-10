Soupçons de fraude chez Engie Belgique: 17 employés auraient prolongé des contrats fixes pour leurs collègues, alors qu’il n’y en a plus

Plusieurs employés indélicats d'Engie Belgique auraient prolongé des contrats fixes en faveur de certains de leurs collègues et ce, après la date limite définie par la direction.

17 employés auraient prolongé les contrats fixes de leurs collègues et ce alors que le fournisseur ne l'autorisait plus pour ses clients depuis mars. Avec la flambée des prix, Engie ne propose plus que des contrats variables.

Selon une porte-parole d'Engie Belgique, "des opérations irrégulières" ont été constatées "dans le système de gestion des contrats" du fournisseur d'énergie.

Concrètement, des contrats ont été créés avec un prix fixe rétroactif alors que cela n'était pas permis. Depuis mars, en effet, et la flambée des prix de l'énergie, dans un contexte de forte volatilité, Engie ne propose plus de contrats fixes mais seulement des contrats variables à ses clients. Il est question de maximum 17 employés d'Engie et "d'une petite cinquantaine" de contrats litigieux.

La porte-parole d'Engie Belgique qualifie ces pratiques frauduleuses de "contraires à l'éthique" mais l'entreprise ne souhaite pas donner davantage de détails. On imagine toutefois que les faits peuvent constituer un motif de licenciement. Des menaces de licenciements dénoncées par les syndicats d'Engie Electrabel qui ont déposé un préavis de grève.

Engie souligne encore que de manière générale, ses collaborateurs "donnent tous les jours le meilleur d'eux-mêmes dans un contexte de marché inédit".