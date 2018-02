Super cagnotte de 151 millions d'€ à l'Euromillions ce soir: comment augmenter ses chances de gagner?

Une super cagnotte est mise en jeu ce vendredi à l'Euromillion. 151 millions de gains, un sacré pactole. Vaut-il mieux jouer en groupe pour maximiser ses chances de réussite ? C’est ce qu’ont voulu savoir Mathieu Langer et Marc Evrard pour le RTLinfo 13H.

Jean-François n’a pas pu résister. 151 millions d’euros de jackpot, il participe à la cagnotte de son libraire. Maximiser ses chances, même s’il faut diviser les gains, parfois, les clients jouent en famille. "Je joue parfois avec mes petits-enfants, je récupère le numéro qu’ils me suggèrent", commente cette grand-mère au micro de Mathieu Langer pour le RTLinfo 13H. Au final, ce soir, la cagnotte de Guillaume Postula, le libraire, devrait compter 200 participants et par le passé, la technique a déjà fonctionné. "Il y a 2-3 ans maintenant, on avait gagné pas loin de 60.000 euros, on en avait pour 2.250€ par personne, juste fin juin, ça tombait bien avant les vacances", explique-t-il. Cette fois, même lui participe à la cagnotte.



Augmenter le nombre de grilles



Mais pour augmenter ses chances de gagner, y a-t-il vraiment des trucs et astuces ? "La seule possibilité, c’est d’augmenter le nombre de grilles qu’on joue, donc une technique, c’est effectivement de jouer à plusieurs, si on n’a pas envie d’investir soi-même pour ses grilles. Mais il faut juste être conscient que le gain sera réparti entre différentes personnes", avance Vincent Denoël, professeur de statistiques et probabilités à l’université de Liège, face à la caméra de Marc Evrard.





Et les numéros?



Il est par contre inutile de cocher chaque semaine les mêmes numéros. "Ça n’a absolument aucun sens. On n’a pas plus de chance quand on joue les mêmes numéros chaque semaine que quand on joue 1,2,3,4,5,6. On ne peut pas regarder les numéros du passé pour pronostiquer vers le futur", insiste le professeur.