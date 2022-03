Ukraine: la solidarité se met en place en Belgique pour envoyer des vivres et accueillir des réfugiés

De nombreux Belges se mobilisent pour aider le peuple ukrainien. Certains souhaitent aider matériellement, en envoyant ou en transportant des vivres et des objets de première nécessité. D’autres veulent tenter de rapatrier des Ukrainiens en Belgique.

La solidarité prend des formes diverses et s’organise de différentes manières. Vous êtes nombreux à vous manifester sur les réseaux sociaux et via le bouton orange Alertez-nous. Les messages d’entraide se multiplient pour réaliser des collectes de vivres et d’articles de première nécessité et les donner à des associations qui les enverront sur place.

Envoi et transport de vivres

D'autres veulent carrément se déplacer eux-mêmes vers la Pologne ou l’Ukraine, pour déposer cette aide. Des convois s'organisent donc depuis la Belgique. Un trajet long : pour se rendre par exemple en Pologne, à proximité de la frontière avec l'Ukraine, il y a +- 1.500km de trajet, au moins 15h de route, si on roule sans s'arrêter.

Il y a aussi la possibilité de ramener des Ukrainiens qui le souhaiteraient en Belgique. Parfois, les bénévoles ont déjà des contacts sur place, de la famille, ou des connaissances.

Accueil des réfugiés

Concernant cet accueil, les Ukrainiens ont le droit de venir en Belgique. L'Union européenne activera jeudi une directive temporaire de protection qui donnera donc une protection automatique aux Ukrainiens. Ce qui signifie que tous les citoyens ukrainiens auront le droit de rentrer sur le territoire de l'Union européenne et d'y séjourner pendant au moins un an sans entrer dans une procédure d'asile.

Chez nous, les Belges qui souhaitent héberger des réfugiés ukrainiens peuvent donc le faire. Ils sont invités à se signaler auprès de leur commune. C'est ce que précise le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Sammy Madhi.