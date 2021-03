Un élu de Molenbeek demande que le vaccin AstraZeneca ne soit pas donné dans un centre bruxellois: l'infectiologue Charlotte Martin lui répond

Plusieurs pays ont annoncé qu'ils suspendaient l'utilisation de ce vaccin développé par AstraZeneca au nom du principe de précaution. Plus tôt, l'Agence européenne des Médicaments a indiqué qu'il n'existait aucun lien entre le vaccin d'AstraZeneca et des coagulations mortelles. La Belgique a choisi de ne pas interrompre sa campagne de vaccination car elle n’a pas reçu les lots incriminés. Les autorités suivent la situation de près.

Suite à ces retraits du marché, le conseiller communal Rachid Ben Salah (DéFI) a demandé que le vaccin AstraZeneca ne soit pas administré dans le centre de Molenbeek qui ouvrira ses portes ce lundi. "Il serait intéressant de mettre ce vaccin en particulier au frigo le temps de pouvoir avoir une vue un peu plus claire", a-t-il indiqué à la RTBF.

Est-ce qu'on me demande comment changer une roue?

Sur le plateau de 'C'est pas tous les jours dimanche', Charlotte Martin a réagi à cette prise de position. "Ce n'est pas son travail ! Il y a des gens dont c'est le travail: l'agence européenne du médicament qui enquête, l'agence belge du médicament, la task force qui réunit des experts", a-t-elle indiqué.

L'infectiologue et cheffe de clinique au CHU Saint-Pierre a regretté que des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur de la Santé donnent leur avis en de vaccination, suscitant ainsi des inquiétudes dans la population. "Est-ce qu'on me demande comment changer une roue? Comment tailler un bonzaï? Non car je n'y connais rien. Donc demandons aux personnes qui connaissent les choses de donner leur avis. Et arrêtons d'écouter celles qui ne s'y connaissent pas", a-t-elle insisté.