Un millier de jeunes manifestent virtuellement: "La jeunesse est notre meilleur pari pour le monde de demain" (photos)

L'ensemble du secteur des Organisations de Jeunesse et des Centres de Jeunes s'est mobilisé ce mercredi 24 mars. L'action "La Jeunesse fait partie de la solution" était organisée virtuellement.

C'est une révolte pacifique qui a eu lieu virtuellement ce mercredi 24 mars. Le secteur des Organisations de Jeunesse et des Centres de jeunes, se sentant "peu pris en compte et peu visible" a décidé de donner la parole à ses membres et aux jeunes. Chacun était invité à compléter cette phrase "La jeunesse est…", puis à partager une photo sur les réseaux sociaux. Le but de l'initiative ? Expliquer "pourquoi la jeunesse fait partie de la solution".

La jeunesse est déterminée et pleine d'idées

Au total, plus de 1.000 messages ont été postés sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #LaJeunesseFaitPartieDeLASolution. Parmi eux, on pouvait notamment lire: "La jeunesse est notre meilleur pari pour le monde de demain", "La jeunesse est déterminée et pleine d'idées", "La jeunesse est source de solutions et d'inspiration", "La jeunesse est responsable et solidaire, faites-lui confiance", "La jeunesse est en révolte constructive et pacifique" ou encore "La jeunesse est en quête de perspectives". Tous ces messages ont été rassemblés sur ce lien.

Pour rappel, le secteur Jeunesse regroupe près de 300 associations investies dans le développement et l'épanouissement des jeunes de 3 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles.