Van Laethem souligne l'importance d'une bonne ventilation contre les micro-gouttelettes

(Belga) Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, a averti mercredi du risque que font encourir les microgouttelettes (dites aérosols), qui restent au vu de leur légèreté en suspension dans l'air et peuvent constituer une voie de transmission du virus. Il rappelle dès lors l'intérêt de bien ventiler les bureaux et pièces de vie.

En parallèle à la transmission par plus grosses gouttelettes ou par contact, le risque d'inhalation de microgouttelettes chargées de virus n'est pas à négliger, a fait savoir mercredi Yves Van Laethem, lors du point presse du Centre de crise. "C'est une voie additionnelle d'infection qui a été longuement discutée mais qui semble maintenant, dans certaines circonstances, bien établie", poursuit-il. Les microgouttelettes peuvent rester en suspension dans l'air pendant plusieurs heures principalement dans un contexte de locaux fermés où de nombreuses personnes sont présentes", ajoute le porte-parole, précisant que le risque est d'autant plus accru si le local est plus petit. Pour éviter cette source de contamination, l'idéal est de réduire le nombre de personnes présentes dans la même pièce (d'où l'intérêt du télétravail), de porter un masque (qui a un impact significatif sur la formation des microgouttelettes) et de bien ventiler les locaux. Autre conseil, "il faut lorsque l'on va aux toilettes (...), fermer la planche du wc avant de tirer la chasse. Car en tirant la chasse, vous allez produire ces fameux micro-aérosols et donc vous risquez de mettre en suspension dans la toilette du virus faisant que la personne qui vous suivra et qui n'est pas infectée pourrait attraper ainsi la maladie", car le virus se retrouve dans les selles, précise encore Yves Van Laethem. (Belga)