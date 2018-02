Vous ne supportez pas le gaspillage alimentaire? Voici comment donner vos denrées sans vous déplacer (vidéo)

Pour éviter le gaspillage alimentaire, l'acteur belge Charlie Dupont vient de lancer l'application "Too Much" qui permet de mettre en relation les personnes qui préfèrent donner les aliments non consommés que de les jeter. Thibault Balthazar et Nathan Gerlache ont rencontré le comédien pour le RTL Info 13H.

Le comédien Charlie Dupont rend visite à son beau-frère, gérant d’un restaurant bruxellois. Il vient lui apporter une solution à l’un de ses plus gros problèmes. Federico a parfois du mal à écouler son stock de nourriture, il est alors obligé de jeter ces aliments.



Exemple avec un jambon italien qu’il n’a pas réussi à vendre à temps. Avec Too Much, Federico va pouvoir proposer gratuitement son jambon à tous les utilisateurs connectés à la plateforme. Double avantage: éviter le gaspillage au donneur et permettre au receveur de faire des économies.

"C’est vraiment nouveau, c’est une idée pour ne pas faire de gaspillage et malheureusement dans un restaurant parfois on est obligé, on n’a pas envie, mais on est obligé de faire du gaspillage", réagit Federico Mazzoni, le gérant d’un restaurant.

"L’idée m’est venu de simplement mettre en rapport les gens qui préfèrent donner que jeter de la nourriture avec les gens qui préfèrent venir la chercher qu’acheter… Arrêtons de gaspiller facilement", plaide Charlie Dupont.

Tout le monde pourra utiliser cette plateforme, pas seulement les restaurateurs. A terme, Charlie Dupont espère aussi que les plus démunis bénéficieront de cette technologie.

"Là, moi j’ai envie de faire appel à chacun, au scoutisme qui sommeille en chacun de nous. En voyant un sdf et en ayant un smartphone dans la poche, on peut lui dire en ouvrant la plateforme Too Much, regarde si t’as faim, il y a un steak à 300 mètres là, va le chercher… Donc on peut aider celui qui ne serait pas connecté", souligne le comédien Charlie Dupont.

Imaginez à l’approche des vacances un frigo à moitié plein… Au lieu de jeter vos aliments non consommés, vous pourrez désormais les donner via la plate-forme Too Much.