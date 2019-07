Vous rencontrez des problèmes avec Facebook, Instagram et Whatsapp? C'est le cas de milliers d'utilisateurs

"Il y a de nouveau un problème sur les réseaux sociaux. On ne sait pas envoyer de photos", nous signale Angélique via notre bouton orange Alertez-nous.

En effet, une panne semble toucher actuellement les réseaux sociaux Facebook, Instagram mais aussi Whatsapp. Le site internet DownDetector.com a constaté un pic de signalements à partir de 16 h.

Il est possible de se connecter mais le partage de photos et de statuts est perturbé sur Facebook. Côté instagram, le problème est semblable. De nombreux utilisateurs ne parviennent pas à ouvrir les médias. A la place des photos, figure un encart vide.





"Nous travaillons à résoudre le problème au plus vite"



Sur son compte Twitter, Facebook France a indiqué être au courant de la situation. "Nous avons connaissance des difficultés actuellement rencontrées par certaines personnes pour télécharger des images, des vidéos et d'autres fichiers sur nos applications. Nous travaillons à résoudre le problème au plus vite", peut-on lire.

Le 14 juin, les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Whatsapp avaient déjà perturbés par des problèmes techniques. La cause de la panne reste inconnue. En mai dernier, Facebook avait déjà été confronté à la pire panne de son histoire le mois dernier. D'après la société, il s'agissait d'un problème de configuration de serveur.