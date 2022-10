Y a-t-il un risque de pénurie d'énergie cet hiver? La réponse de la ministre

Depuis septembre 2021, les tarifs de l'électricité, du gaz, ou du carburant ont considérablement augmenté. La ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, était en réunion ce matin pour valider les prévisions énergétiques à propos de cet hiver. Aurons-nous suffisamment d'énergie pour nous chauffer ? Y a-t-il, ou non, un risque de pénurie ? "Pas du tout", répond la ministre. "On n'a pas de risque de pénurie. On n'a pas de coupure prévue", clarifie Tinne Van der Straeten.

"Cela a été confirmé par les experts, donc ceux qui gèrent les réseaux électriques, que pour la Belgique il n'y a aucun souci pour cet hiver. Encore mieux, on sera en capacité d'aider la France cet hiver", ajoute-t-elle.

Le 14 ocotobre dernier, la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten avait indiqué que bien que la Belgique ne coure pas de risque d'approvisionnement cet hiver, un plan d'urgence est prêt.

Ce plan vise à éviter que certaines entreprises ne soient confrontées à des situations dangereuses par manque d'approvisionnement en gaz, à l'instar de ce qui s'était produit dans les années '70 lors de la catastrophe industrielle de Seveso, en Italie. Le plan belge est composé de trois phases : une phase d'avertissement (early warning), une phase d'alerte (alert) et une phase d'urgence (emergency). Dans les deux premières phases, il n'est pas question d'un manque critique de gaz. Une surveillance accrue du réseau et des mesures sur le marché sont prises. La dernière phase commence lorsqu'il y a trop peu de gaz pour répondre à la demande. Les autorités peuvent alors demander à certaines catégories de réduire voire d'arrêter leur utilisation de gaz. Le plan d'urgence est phasé selon ces catégories. Le tout dernier groupe est la catégorie "protégée", celle qui ne peut techniquement pas utiliser moins de gaz.

De leurs côtés, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont parvenus à un accord pour limiter les pics excessifs de prix du gaz tout en préservant la sécurité d'approvisionnement. Sur le marché à long terme néerlandais, qui sert de référence dans le secteur, le prix du gaz a connu une baisse de 8%, à 116 euros par mégawattheure.