Yerime Sylla convoque 18 joueurs des Red Wolves pour le début des qualifications

(Belga) Yérime Sylla, sélectionneur des Red Wolves, l'équipe nationale masculine de handball, a convoqué un groupe de 18 joueurs pour le début des qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne. La fédération belge l'a annoncé lundi.

Les Red Wolves entameront leur chemin vers l'Euro à l'occasion d'un déplacement à Bois-le-Duc, où ils affronteront les Pays-Bas le 13 octobre (20h). Dans la foulée, les Belges accueilleront la Croatie à Hasselt le dimanche 16 octobre (13h45). La Grèce, qui a récemment battu deux fois les Belges lors des qualifications pour le Mondial 2023, est le 4e et dernier pays présent dans ce groupe 5. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes décrocheront leur ticket pour la phase finale, jouée du 10 au 28 janvier 2024. Les Belges doivent leur présence en qualifications à une victoire contre le Luxembourg lors des barrages du tour de relégation. En janvier 2023, la Belgique disputera la Coupe du monde, organisée en Pologne et en Suède, pour la première fois de son histoire. La sélection Pierre Brixhe (HC Visé BM), Quinten Colman (Dijon Métropole HandBall/Fra), Sebastien Danesi (HC Visé BM), Jeroen De Beule (Achilles Bocholt), Joris Gille (Bevo HC/P-B), Yannick Glorieux (Villeurbanne Handball/Fra), Bartosz Kedziora (KTSV Eupen), Raphael Koetters (Istres Provence Handball/Fra), Jef Lettens (Fenix Toulouse Handball/Fra), Simon Ooms (US Ivry/Fra), Arber Qerimi (HUBO Handbal), Tom Robyns (Saran Loiret HB/Fra), Kobe Serras (Bevo HC/P-B), Robbe Spooren (Sporting Pelt), Serge Spooren (Achilles Bocholt), Yves Vancosen (HC Visé BM), Seppe Vandeboer (Sporting Pelt), Arthur Vanhove (HUBO Handbal) (Belga)