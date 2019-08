Carnet rose à Pairi Daiza: Hao Hao a donné naissance à deux bébés pandas (photos)

Les équipes de Pairi Daiza et du China Conservation and Research Center for the Giant Panda ont annoncé vendredi la naissance de deux nouveaux bébés pandas au parc animalier de Cambron.

Deux nouveaux bébés pandas géants sont nés jeudi au parc animalier Pairi Daiza, à Cambron. Il s'agit des deuxième et troisième naissances de bébés pandas géants à Pairi Daiza, et dans le Benelux, après celle de Tian Bao, né le 2 juin 2016, a précisé le parc. "C'est un nouvel espoir pour la préservation de cette espèce classée vulnérable par l'International Union for Conservation of Nature (IUCN) et dont les réintroductions dans la nature de spécimens nés parmi les hommes sont couronnées de succès", s'enthousiasme le jardin animalier.

Selon Pairi Daiza, onze pandas géants nés en captivité ont, à ce jour, déjà été réintroduits en pleine nature. Neuf sont toujours en vie actuellement. Une conférence de presse est organisée à 11h00 au parc Pairi Daiza, au cours de laquelle seront présentés les programmes de préservation du panda géant et de recherche scientifique auxquels prennent part Pairi Daiza et la Pairi Daiza Foundation.