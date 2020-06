Invasion de chenilles processionnaires à Couvin: "Gardez vos chiens en laisse", prévient la clinique vétérinaire

Une invasion de chenilles processionnaires a été constatée à Couvin et plus particulièrement dans la région de la Calestienne. Selon des informations rapportées par l'Avenir, plusieurs nids avaient déjà été repérés et détruits l'an dernier. Mais ces dernières semaines, leur présence a explosé.

"On en a surtout à Viroinval, mais l’an dernier, on en avait observé à Boussu, sur Couvin. On peut donc penser qu’il doit y en avoir dans cette entité, mais on n’y fait pas de recensement. A Doische, par contre, j’en ai trouvé également", indique Marc Huart de l'Observatoire wallon de la Santé des forêts à nos confrères.

Les chenilles processionnaires font environ 3 cm de long et se déplacent "en procession" depuis des nids temporaires à la recherche de nourriture. Entrer en contact avec la pilosité urticante de ces animaux peut provoquer des irritations de la peau, aux yeux et même aux voies respiratoires.

Gardez vos chiens en laisse

Leurs nids et leurs poils -- qui peuvent perdurer jusqu'à sept ans et supporter des températures allant jusqu'à 600 degrés Celsius -- restent toutefois intacts et doivent être enlevés avec un aspirateur industriel spécial.

De son côté, la clinique vétérinaire de Couvin met en garde sur le danger de ces insectes pour nos animaux de compagnie. "Lors de vos balades, la présence des nids et des regroupements de ces chenilles doit être signalée auprès de la commune. Les communes de Couvin et de Viroinval ont été récemment touchées et ont marqué les arbres porteurs d'une croix orange et d'une pancarte. Pour les communes voisines, ouvrez l’œil, elles risquent de ne pas être épargnées. Veillez donc à garder vos chiens en laisse", prévient l'établissement sur sa page Facebook.