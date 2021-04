La Fondation 30 millions d'amis se lance dans le monde des jeux vidéo pour sensibiliser à la lutte contre la maltraitance animale

La Fondation 30 millions d'amis a lancé mercredi une campagne inédite avec six joueurs ou commentateurs de jeux vidéos en France pour sensibiliser à la lutte contre la maltraitance animale.

Ces six "justiciers du coeur", Kayane, Trinity, Maghla, Jeel, Gius et Gob, qui "rassemblent à eux seuls une communauté de trois millions de personnes" selon la Fondation, vont s'engager dans la durée pour sensibiliser leur communauté à la cause animale, à la fois dans le monde du jeu vidéo et en dehors, via une charte.

"Nous cherchons à sensibiliser le plus grand nombre", a expliqué à l'AFP Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d'amis. "Trois milliards de personnes dans le monde jouent aux jeux vidéo, il était très important de rejoindre ce monde-là, de sensibiliser sur les réseaux sociaux et "in real life" (IRL)", ajoute-t-elle.

Le coup d'envoi de cette campagne a été donné ce mercredi 28 avril via le mini-site Justicier du Coeur, sur la plateforme Discord et à 20 heures sur la chaîne Twitch de la "gameuse" Trinity, avant d'autres rendez-vous en mai et en juin.