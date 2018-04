Trois fauconneaux sont nés au sommet du beffroi de Mons: ils se portent à merveille (vidéo)

Bonne nouvelle à Mons: les trois petits fauconneaux nés au sommet du beffroi de Mons se portent à merveille.

En 2007, la Ville de Mons a souhaité tenter l'expérience de la pose d'un nid au sommet du Beffroi pour attirer un couple et recréer de la biodiversité en Ville. Avec l'aide indispensable d'un ornithologue de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et de Natagora. En 2010 et 2011, une nichée de 3 fauconneaux mâles prend son envol en mai. Visiblement, le couple de faucons se sent bien chez nous puisqu'il est revenu s'y nicher début mars. Tellement bien que quatre oeufs y ont déjà été pondus et que trois fauconneaux sont nés...



Une webcam a été installée dans le nid, afin de suivre l’évolution et la vie au quotidien de cette famille nombreuse.