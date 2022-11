Attaque de Schaerbeek, violences policières classées sans suite: Vincent Van Quickenborne va-t-il démissionner?

Deux syndicats de police, le SNPS et la SLFP demandent la démission de Vincent Van Quickenborne. Deux raisons sont invoquées: les salaires insuffisants et la tolérance zéro demandée à l’encontre des violences policières qui ne serait pas tout à fait appliquée. Selon les syndicats, 669 dossiers pour violences policières seraient actuellement classés sans suite.

"Quand je suis entré en fonction en octobre 2020, après un mois et demi, j’ai demandé au collège des procureurs généraux d’avoir une directive de tolérance zéro pour des faites de coups et blessures volontaires avec au moins un jour d’incapacité de travail avec poursuites automatiques (…) Je leur ai dit si vous avez des cas, signalez-moi les cas: ils n’ont pas été signalés", répond le ministre de la Justice. "Pour moi, la sécurité est hyper importante, vous connaissez la situation dans laquelle se trouve le pays avec la criminalité organisée. Je me bats pour la sécurité des magistrats et des policiers."

Pour cette sécurité, Vincent Van Quickenborne a présenté un nouveau code pénal qui est en cours d’examen par les Chambres et qui "prévoit des peines plus lourdes pour violences contre la police". "Même un policier qui n’est pas au travail et qui est agressé sera protégé par ce nouveau code pénal", éclaire-t-il. Conclusion: non, Vincent Van Quickenborne ne démissionnera pas. "Je sais qu’il y a beaucoup d’émotions, cette affaire touche tout le monde (…) C’est terrible ce qu’il s’est passé mais moi ce que je demande c’est la totale clarté et la totale transparence, c’est pour cela que je vais au Parlement demain après-midi."