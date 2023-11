Dramatique incendie à Huy: pourquoi l'installation de détecteurs de fumée est primordiale en cas feu

L'équipe de C'est pas tous les jours dimanche est revenue sur le terrible incendie qui a coûté la vie d'une famille de six personnes à Huy dans la nuit de mardi à mercredi. Le commandant de la zone de secours Hemeco, Stéphane Bouquette, est intervenu sur le plateau et est revenu sur l'importance des détecteurs de fumée.

Invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, le commandant de la zone de secours Hemeco, intervenu sur le tragique incendie de Huy ayant coûté la vie à une famille de six personnes, a dressé un triste constat. Le logement de la défunte famille ne contenait aucun détecteur. "Dans cette maison, il fallait trois détecteurs: au rez-de-chaussée, un au premier étage et un au deuxième étage. Il n'y en avait aucun..."

En 2004, pourtant, le gouvernement wallon a imposé l'installation de détecteur de fumée dans tous ses logements. Malheureusement peu respectée, cette législation éviterait pourtant bien des drames. "Quand on va en intervention, dans la majorité des cas, quand les personnes sont sur le trottoir, c'est qu'elles ont des détecteurs de fumées", explique Stéphane Bouquette face à Christophe Deborsu et Salima Belabbas. "Ça sauve des vies. Si les personnes sont à l'intérieur, c'est qu'elles n'ont pas été informées qu'il se passait quelque chose." Pas informées, puisque pas de détecteurs, donc. "C'est souvent de nuit et donc c'est trop tard..."