Beyoncé et Jay-Z, guides officieux du musée du Louvre

Après avoir tourné dans le plus grand secret au Louvre, Jay-Z et Beyoncé sont à l'origine d'un parcours thématique sur les traces d'oeuvres-phares vues dans leur clip "Apeshit", qui a fait le tour de la planète.

La vidéo du couple star du r'n'b et du rap a été vue 55 millions de fois depuis la mi-juin. Elle a été dévoilée juste après que le duo eut annoncé la sortie d'un nouvel album surprise ("Everything is Love").

Le clip "Apeshit" s'ouvre sur les époux Carter posant devant la Joconde et se poursuit avec des danseurs en justaucorps chair ondulant devant "Le Sacre de Napoléon". Parmi les autres oeuvres à l'honneur figurent les "Noces de Cana" de Véronèse et le "Radeau de la Méduse" de Géricault.

Autant d'oeuvres que propose de découvrir le musée du Louvre via un parcours d'1H30 (https://www.louvre.fr/routes/jay-z-et-beyonce-au-louvre.

Tout commence sous la pyramide du Louvre où, une fois les contrôles effectués, les visiteurs ayant gravi quelques marches peuvent admirer "La Victoire de Samothrace" avant de se rendre dans la Grande Galerie. Très pédagogique, la parcours propose au total de découvrir 17 oeuvres.

Si le Louvre a refusé de communiquer sur le montant payé par le duo de stars pour pouvoir tourner dans ses salles, ce clip s'est révélé constituer un joli coup de communication pour le musée qui souhaite élargir son public et notamment toucher les jeunes.

Rendre les oeuvres "plus lisibles" à un public de plus en plus diversifié est une des ambitions de son patron, Jean-Luc Martinez. En 2017, 70% des 8,1 millions de visiteurs du Louvre étaient étrangers, deux tiers venaient pour la première fois et la moitié d'entre eux avaient moins de 30 ans.

Le Louvre avait déjà joué la carte jeunes quand l'ex-chanteur des Black Eyed Peas, Will.i.am, avait tourné un clip ("Monna Lisa Smile") en 2010 dans l'ancien palais royal. Il n'hésitait pas à s'insérer lui-même dans une série de chefs d'oeuvre, de Vermeer à Delacroix, de Vinci à David.

Un parcours "Will.i.am au Louvre" est également disponible en ligne, tout comme un autre autour du "Da Vinci Code". Le Louvre propose au total 45 parcours avec des thèmes aussi variés que la représentation de l'amour dans les oeuvres ou "l'art d'être à table".