César 2019: répétition générale pour les 177 nommés

L'actrice Leila Bekhti et le réalisateur et acteur Gilles Lellouche arrivent pour le déjeuner des nommés aux César 2019, le 3 février 2019 à ParisAnne-Christine POUJOULAT

Gilles Lellouche, Alex Lutz, Mélanie Thierry, Sandrine Kiberlain, Leila Bekhti et Elodie Bouchez, parmi les favoris pour les César 2019, se sont retrouvés dimanche, avec la plupart des acteurs et réalisateurs en lice, pour le déjeuner des nommés, avant la 44e cérémonie le 22 février, a constaté un journaliste de l’AFP.

« Je suis très superstitieux. Si je pense au palmarès, c’est que ça ne va pas arriver... Je suis dans une espèce d’expectative joyeuse, mais je ne fais pas de plan sur la comète! », a confié Gilles Lellouche, principal favori pour le César du meilleur film avec "Le Grand Bain".

Grand succès public, cette comédie sociale sur des cabossés de la vie qui s’adonnent à la natation synchronisée, a engrangé dix nominations à égalité avec "Jusqu’à la garde" de Xavier Legrand, film choc sur les violences conjugales.

"Je suis déjà très d’heureux de toutes ces nominations qui sont une magnifique caresse de ce métier, la plus belle jusqu’ici. J’ai eu une caresse du public, de la critique, maintenant du métier. Même sans César, la fête ne sera pas gâchée", a ajouté Gilles Lellouche à son arrivée dans un grand restaurant des Champs-Elysées après avoir été ovationné par quelques centaines de curieux.

Incontournable en 2018 au cinéma, Gilles Lellouche est nommé aussi pour le César du meilleur acteur, une première la même année dans l’histoire des César, pour son rôle d’assistant familial qui héberge un bébé avant son adoption dans "Pupille" réalisé par Jeanne Herry.

Fort de cinq nominations pour le film "Guy", tendre hommage aux anciennes gloires de la chanson, Alex Lutz refuse "de mettre le charrue avant les bœufs": "on verra bien le 22 février. Je goûte déjà mon bonheur avec ce film depuis Cannes et salué dans tous les festivals".

Mélanie Thierry qui est en compétition notamment avec Elodie Bouchez et Sandrine Kiberlain pour le César de la meilleure actrice en Marguerite Duras dans "La Douleur" de Emmanuel Finkiel sur le retour de son mari des camps de concentration, "ne boude pas son plaisir d’être simplement nommée".

Vincent Lacoste, Virginie Efira et Denis Podalydes, parmi les nommés, étaient également présents ainsi que Julie Gayet, Agnès Varda ou Jean-Loup Dabadie pour ce rendez-vous annuel du tout-cinéma.

L’actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas présidera la 44e cérémonie de récompenses du cinéma français, en direct et en clair sur Canal Plus. Un César d’honneur sera remis à l’acteur américain Robert Redford.

Cette année, 177 acteurs, réalisateurs et techniciens sont en lice dans 22 catégories. Les votants sont les 4.303 membres de l’Académie des César, personnalités et professionnels du cinéma.

Le maître de cérémonie des César 2019 sera le comédien et humoriste Kad Merad. Il devra s'assurer que les remerciements des lauréats ne dépassent pas deux minutes et trente secondes: il a promis dimanche qu’il serait "le plus cool" des maîtres de cérémonie.