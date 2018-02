Check, la nouvelle plateforme digitale dédiée à la pop culture: "On a envie d'impliquer les meilleurs artistes dans tout le processus"

RTL lance une nouvelle plateforme digitale dédiée à la pop culture. Au programme, des articles, des vidéos mais également une webradio.

Le premier "Check mag" a été diffusé ce jeudi matin. C'est le célèbre rappeur belge Roméo Elvis qui est le premier invité du média belge Check. Au programme, de la culture pop mais de manière décalée.

"Dans Check Mag, on essaye d'explorer tout l'univers culturel, social et musical d'un artiste. On essaye de le faire différemment que des cadres promotionnels classiques pour essayer de passer un moment un peu piquant avec l'artiste", explique Martin Vachiery, coordinateur éditorial de la plateforme digitale.





"On a envie d'impliquer les meilleurs artistes"

Check est un média diffusé sur internet. Si le format vidéo est privilégié, on retrouve également des articles et une webradio en continu. Les artistes sont au centre du projet. "On a envie de faire le lien entre ceux qui aiment cette nouvelle pop culture et ceux qui la font. On a envie d'impliquer les meilleurs artistes dans tout le processus créatif de Check", précise Martin Vachiery.

Rendu célèbre pour son duo avec JeanJass, le rappeur Caballero animera "Check Food". Il ira à la rencontre de personnalités dans un restaurant. "On rencontre les cuisiniers, je mets la main à la pâte pour préparer 2/3 assiettes. Dès que j'ai fait le tour de l'endroit, j'ai un invité et on va déguster le repas ensemble", confie le rappeur.





Comment ça fonctionne?

Concrètement, le nouveau média offre, outre des articles rédigés par des plumes baignant dans le milieu, 5 types de formats vidéo.

Tout d'abord, "Check Mag" est un magazine de 15 minutes autour de l'univers d'une personnalité issue du monde de la musique, du cinéma, du sport... A travers "Check Live", on découvre des clips inédits tournés en animation 3D. La rubrique "Check Food" propose quant à elle une exploration gourmande de 4 minutes et enfin avec "Check City", les internautes seront plongés dans l'univers lifestyle.

Chaque jeudi, une vidéo sera diffusée à la fois sur le site et les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook et Youtube). Une façon de toucher la nouvelle génération avec des contenus innovants et branchés.