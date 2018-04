Concours Reine Elisabeth - Cinq des six Belges chanteront au 2e jour de la première épreuve

(Belga) L'organisation du Concours Reine Elisabeth, consacré cette année au chant, a communiqué dimanche le calendrier de la première épreuve. Celle-ci se tiendra le mardi 1er et le mercredi 2 mai.

Le premier jour, un seul Belge montera sur scène, les cinq autres étant prévus au deuxième jour. Le concours mettra au prise 55 candidats au total dans le studio 4 de Flagey. On y retrouvera 37 femmes et 18 hommes de 18 nationalités. La Corée du Sud sera le pays le mieux représenté avec 13 nationaux. Emma Posman sera la première Belge à chanter, ce 1er mai à partir de 20h00. Déborah Salazar, Cécile Lastchenko, Charlotte Wajnberg (à partir de 14h00), Julie Gebhart en Marianne Croux (à partir de 20h00) suivront le 2 mai. Les noms des 24 demi-finalistes seront communiqués à l'issue de cette deuxième journée. Les demi-finales se tiendront les 4 et 5 mai. La finale se jouera, elle, du 10 au 12 mai. Le Concours Reine Elisabeth est organisé selon un cycle sur quatre années où l'épreuve est successivement consacrée au violon, au piano, au violoncelle et au chant. (Belga)