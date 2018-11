David Hallyday dévoile la chanson écrite pour son père (vidéo)

David Hallyday est un chanteur discret. Depuis la mort de son père Johnny, il ne s’est jamais affiché dans les médias, mais a poursuivi sa tournée des petites salles, en France et en Belgique. En parallèle, il a travaillé à la réalisation de son nouvel album. Sa façon à lui de faire son deuil, même si la douleur reste vive.

David a fait son grand retour médiatique en participant au NRJ Music Awards. Sans pouvoir dissimuler son émotion, il a interprété "Ma dernière lettre". Une lettre qu’il a imaginée écrite par son père. "Puisqu’au matin il me fait partir, Que vais-je laisser de mon nom ? Quels mots, quelles voix faudra-t-il retenir ? C’est vrai j’ai joué tant de partitions. J’ai souvent rêvé que je pouvais fuir, Couper l’image et le son, La peur du vide, la peur d’en mourir, Etaient parfois plus fortes que la raison. Ce que je vous laisse, C’est juste un dernier cri, C’est ma dernière lettre, Ce que je n’ai jamais dit".

David a accordé une interview à RTL, expliquant toute la charge émotionnelle de cette chanson. C’est la première chanson qu’il a composée pour son nouvel album. "C’est une chanson d’amour, sur la transmission. Ensuite je suis parti en tournée, fin mars, j’ai beaucoup hésité à la faire (sur scène, ndlr). D’un point de vue émotionnel, c’était un peu compliqué pour moi. Je ne savais pas si je pouvais la faire en public, depuis le début jusqu’à la fin. Je n’étais pas sûr de moi. J’ai compris que c’était presque un besoin pour moi de la faire".



"Il y a un aspect thérapeutique, dans le fait de composer un album. On se noie dans une bulle, on ne fait plus attention à l’extérieur, on se concentre sur l’essentiel et sur ce qu’on ressent. J’ai vécu des moments extrêmement difficiles. La perte d’un proche, c’est d’une violence inouïe. Mais en même temps, les choses peuvent venir plus facilement. C’est vraiment les deux".



David sortira son nouvel album deux jours après l’anniversaire de la mort de son papa, le 7 décembre. Comme l’hommage d’un fils à son père.