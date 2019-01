L'actrice Kristin Scott Thomas présidera la 44e cérémonie des César

L'actrice franco-britannique Kristin Scott Thomas présidera la 44e cérémonie des César, qui se déroulera le 22 février à la salle Pleyel à Paris, a annoncé lundi l'Académie des arts et techniques du cinéma.

"C'est une figure d'élégance incontournable du cinéma qui ouvrira cette nouvelle édition de la grande fête annuelle du cinéma français", a indiqué Alain Terzian, le président de l'Académie, dans un communiqué.

"Kristin Scott Thomas a une précision du jeu, une excellence dans chacune de ses interprétations, doublées d'un charme britannique irrésistible", a-t-il ajouté. "Son extrême grâce et la bienveillance qu'elle portera envers l'ensemble des nommés de la 44e cérémonie des César contribueront, à n'en pas douter, à la magie de cette merveilleuse soirée".

Agée de 58 ans, l'actrice, qui compte plus de 60 films au cinéma à son actif, a commencé sa carrière en 1986 avec "Under the Cherry Moon" du chanteur Prince. Elle a ensuite atteint une renommée internationale avec "Lunes de fiel" (1992) de Roman Polanski et "Quatre mariages et un enterrement" (1994) de Mike Newell, qui lui a valu un Bafta de la meilleure actrice dans un second rôle.

Kristin Scott Thomas s'est également illustrée dans "Mission impossible" (1996) de Brian de Palma, "Le Patient anglais" (1997) d'Anthony Minghella, "L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux" (1998) de Robert Redford et "Gosford Park" de Robert Altman (2001).

Elle a mené en parallèle une carrière en France, où elle été nommée trois fois pour le César de la meilleure actrice: pour "Il y a longtemps que je t'aime" de Philippe Claudel en 2009, "Partir" de Catherine Corsini en 2010 et "Elle s'appelait Sarah" de Gilles Paquet-Brenner en 2011.

Ces dernières années, l'actrice a joué notamment dans les films "Dans la maison" (2012) de François Ozon, "Only God Forgives" (2013) de Nicolas Winding Refn, "The Invisible Woman" (2013) de Ralph Fiennes et "The Party" (2017) de Sally Potter. Elle est actuellement à l'affiche d'"Au bout des doigts" de Ludovic Bernard.

Kristin Scott Thomas a été deux fois maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes, en 1999 et 2010.

Le maître de cérémonie des 44e César sera le comédien et humoriste Kad Merad. Un César d'honneur sera remis à l'acteur américain Robert Redford.

Kristin Scott Thomas succède à l'actrice et chanteuse Vanessa Paradis, qui avait ouvert la cérémonie des César l'an dernier. En 2017, le réalisateur Roman Polanski avait dû renoncer à la présider sous la pression de féministes, et n'avait pas été remplacé.