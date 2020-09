La légende jamaïcaine du reggae, Toots Hibbert est décédé

Le frontman jamaïcain du groupe de reggae Toots and the Maytals est décédé vendredi soir à Kingston à l'âge de 77 ans, a rapporté samedi le groupe sur Twitter.



L'artiste serait mort "paisiblement" en présence de sa famille dans un hôpital de la capitale jamaïcaine de Kingston. La cause du décès n'a pas été signalée. Le chanteur de reggae a été admis aux soins intensifs le mois dernier avec des symptômes du coronavirus. Toots Hibbert était une des grandes voix du reggae et son groupe était particulièrement connu dans les années 60.