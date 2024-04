Mattias reçoit une amende de 50€ pour avoir laissé sa voiture charger… deux minutes de trop: "Doit-on courir jusqu'au véhicule?"

Se garer, brancher la voiture à la borne, passer la carte et revenir deux heures plus tard une fois le chargement terminé. Des gestes devenus presque automatiques pour Matthias depuis qu'il conduit un véhicule électrique. Et pourtant. En février dernier, ce Bruxellois a laissé sa voiture sur un emplacement réservé aux recharges à Uccle. "Une semaine plus tard, j'ai reçu une amende de 50 € sans trop d'explications", raconte le principal intéressé.

Après plusieurs échanges de courriels, il comprend ce qu'on lui reproche, à savoir, avoir laissé le véhicule sur ce type d'emplacement après la fin de la recharge. Mais il y a une subtilité : "Je suis venu chercher ma voiture à 17h07 alors que la recharge se terminait aux alentours de 17h05. Doit-on maintenant courir à notre voiture lorsque la recharge est terminée ?", se questionne-t-il.