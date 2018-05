Le DJ Avicii est décédé à l'âge de 28 ans

Le Suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro, est mort vendredi à l'âge de 28 ans à Oman, deux ans après avoir annoncé à la surprise générale sa retraite de la scène.

Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat, selon un communiqué qui n'a pas précisé la cause du décès. "C'est avec un profond chagrin que nous annonçons la mort de Tim Bergling, aussi connu sous le nom d'Avicii", a annoncé son agent. "Sa famille est dévastée et nous demandons à tout le monde de respecter leur vie privée dans ces temps difficiles", a-t-il ajouté.



Considéré comme l'un des meilleurs du monde, il était notamment connu du grand public pour ses tubes Levels en 2011 et Wake Me Up avec le chanteur Aloe Blacc en 2013.



Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il avait dû annuler des shows en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice. Il y a deux ans, il avait surpris ses fans en annonçant sa retraite.





D'où vient son alias?



Son nom de scène venait du mot sanskrit désignant un des cercles de l'enfer bouddhiste, auquel il a rajouté un "i" pour des raisons stylistiques.



En 2013, lors d'une interview avec le service de streaming Spotify, il avait expliqué ce qu'il voulait faire dans 10 ans. "La même chose j'espère, même si je ne jouerai plus autant en live, peut-être en produisant plus".





Brève biographie



Fils de l'actrice populaire suédoise Anki Lidén, Avicii avait sorti ses premiers titres en 2010 avant de connaître une ascension fulgurante. Son tube Levels, sorti en 2011 et construit notamment autour d'un sample de la chanteuse de soul américaine Etta James, lui a notamment valu deux nominations aux Grammys. Son morceau Wake Me Up! a été un des hits de l'été 2013.



Selon le magazine américain Forbes, Avicii faisait partie des trente personnalités de moins de 30 ans les plus influentes du monde dans le domaine musical. Il était listé depuis ses débuts dans le classement de référence du magazine anglais DJ Magazine des meilleurs DJ mondiaux dans lequel il a atteint la troisième place en 2012 et 2013.



Avicii, qui a été l'une des stars de l'électro les mieux payées pendant des années, avait notamment gagné près de 15 millions de dollars en 2016, selon le magazine Forbes.



Le Suédois a collaboré avec des artistes d'horizons différents comme Madonna, Coldplay ou David Guetta.