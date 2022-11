Le mythique album Thriller fête ses 40 ans aujourd'hui

Il y a 40 ans sortait Thriller, l’album qui allait introniser Michael Jackson roi de la pop. Il s'agit d'un des disques les plus célèbres de l’histoire de la musique, sorti le 30 novembre 1982.

40 ans plus tard, le succès est toujours bien présent ! À cette occasion, une réédition est publiée, sous le nom de "Thriller 40". Elle ajoute à l’original des raretés et des inédits.

Thriller, c'est l'album le plus vendu de tous les temps, à plus de 66 millions d'exemplaires à travers le monde.

"C'est l'album vendu de tous les temps depuis 40 ans, qui ne connait pas Thriller ?", lance Isabelle, disquaire.

Thriller, c'est un titre, mais surtout un titre dans lequel Michael Jackson se métamorphose en monstre de la pop. Budget : un million d'euros, du jamais vu à l'époque.

"Sony Music avait mis le paquet et ils avaient dit, à l'époque, en 1979 : le prochain album sera la plus grande vente de l'histoire e la musique", explique Serge Jonckers, responsable musicale chez Bel RTL.

Le succès s'est confirmé puisque l'album est resté 37 semaines au sommet du Billboard, le classement le plus prestigieux des États-Unis. Et 40 ans plus tard, Thriller ne semble pas avoir pris une ride !